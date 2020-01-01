К 2025 году меламиновые мощности «Метафракса» достигнут 80 тыс. тонн в год Поделиться Поделиться Твитнуть

Метафракс

В Москве 22 июля состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между компаниями «Метафракс Кемикалс» и Casale SA. Документ утвердили генеральные директора компаний Владимир Даут и Федерико Зарди, сообщает пресс-служба «Метафракса».

Стороны намерены реализовать проект по строительству новой установки по производству меламина на производственной площадке «Метафракс Кемикалс» в Губахе (Пермский край). Casale примет на себя обязательства по реализации проекта «под ключ» (EPC, engineering-procurement-construction), включая проектирование, поставки всего необходимого оборудования и материалов, строительные работы и пусконаладку новой установки — вплоть до её ввода в промышленную эксплуатацию, который планируется в 2025 году.

Общая стоимость инвестиционного проекта — 270 млн евро. Новая установка по производству меламина будет интегрирована в комплекс «Аммиак-Карбамид-Меламин» (АКМ) и повысит его производительность на 40 тыс. тонн меламина в год. Таким образом, суммарная мощность производства меламина на площадке «Метафракс Кемикалс» достигнет 80 тыс. тонн в год. В рамках проекта планируется создать дополнительно 59 квалифицированных рабочих мест.

Метафракс

К реализации проекта Casale планирует привлечь свою аффилированную чешскую компанию Casale Project a.s., а в качестве подрядчика строительства объекта — компанию «Стеллар Констракшн», входящую в состав холдинга Ant Yapi.

— Подписанный сегодня документ знаменует новый этап давнего плодотворного сотрудничества с нашими партнёрами из Casale SA, — заявил Владимир Даут. — Это инвестиции в стратегию дальнейшего развития «Метафракс Групп». В результате мы станем одним из крупнейших производителей меламина в Европе, обеспечим себя сырьём для расширяющегося производства смол и создадим новые высокотехнологичные рабочие места.

— Комплекс АКМ, в том числе и установка по производству меламина, разработан специально для нашего партнёра — компании «Метафракс Кемикалс», с которой мы сотрудничаем более 30 лет. Это уникальное технологическое решение, ключевое преимущество которого — экологичность и энергоэффективность, — отметил генеральный директор компании Casale SA Федерико Зарди.

— Возведение установок по производству меламина позволит нам решить сразу несколько задач. Во-первых, мы полностью закроем собственную потребность «Метафракс Групп» в этом продукте. Во-вторых, этот инвестпроект важен для развития экономики Пермского края. Он нацелен на развитие химической специализации региона. В-третьих, часть продукции будет нами реализовываться с учётом текущей рыночной конъюнктуры, в том числе и за пределы страны, — подчеркнул председатель совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» Армен Гарслян. — В связи с этим для нас большую ценность имеет практическая поддержка со стороны губернатора и правительства Пермского края, которую мы видим в том числе и по вопросу развития комплекса АКМ и нашей производственной площадки в Губахе в целом.

С 2017 года в Губахе реализуется инвестиционный проект по строительству комплекса АКМ. В настоящее время это один из самых крупных инвестиционных проектов в Пермском крае. Общий объём инвестиций (без НДС) — 58,1 млрд руб. Проектная мощность комплекса — до 517 тыс. тонн карбамида, 298 тыс. тонн аммиака и 40 тыс. тонн меламина в год. В результате будет создано около 400 рабочих мест.

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