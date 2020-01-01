По ночам в Перми будут закрывать движение по Комсомольскому проспекту Это связано с проведением капитального ремонта Поделиться Поделиться Твитнуть

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С 11 по 15 августа в Перми по ночам будут закрывать движение по Комсомольскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе пермской мэрии.

Как рассказали в департаменте дорог и благоустройства, с 11 по 13 августа с 00:00 до 06:00 планируется закрывать движение всех видов транспорта по чётной стороне Компроса от ул. Луначарского до ул. Революции.

В аналогичный период времени 14 и 15 августа будет закрыто движение по нечётной стороне проспекта от ул. Луначарского до ул. Краснова.

Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.





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