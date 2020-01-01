Елена Синица В краевой Контрольно-счётной палате появится должность первого заместителя Его деятельность обойдётся бюджету в 3,7 млн руб. в год Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Региональная Контрольно-счётная палата внесла в краевой парламент поправки в Закон «О Контрольно-счётной палате Пермского края».

Согласно изменениям в надзорном органе появится первый заместитель председателя.

Поясняется, что председатель, его первый заместитель, аудиторы КСП будут назначаться на должность сроком на шесть лет.

В финансово-экономическом обосновании сказано, что введение должности первого заместителя обусловлено расширением функций КСП.

По расчётам, на обеспечение деятельности первого зама нужно 3,7 млн руб. ежегодно.

Законопроект рассмотрят на пленарном заседании Заксобрания в августе.

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