Олеся Максименко
В Перми три торговых центра не обеспечивали антитеррористическую защищённость
Все они расположены в Кировском районе
По результатам прокурорской проверки в трёх торговых центрах Кировского района выявлены нарушения требований антитеррористической защищённости.
В частности, было установлено, что на объектах не проводятся необходимые организационные мероприятия, учения и тренировки, не определены должностные лица, ответственные за антитеррористическую защищённость. Кроме того, подразделения охраны и работники торговых центров не готовы действиям при угрозе террористического акта, отсутствуют организационно-распорядительные документы по организации охраны.
Также на объектах выявлено недостаточное количество систем видеонаблюдения за территорией центров и отсутствие информационных табло со схемами эвакуации.
В адрес индивидуальных предпринимателей Панфилова С. Л., Савченко В. А., директора ООО «Торговый центр «Кировский» внесены представления, которые рассмотрены, удовлетворены, приняты меры к устранению нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица.
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