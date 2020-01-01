Олеся Максименко Администрацию Березников обязали принять на баланс бесхозные дороги В прокуратуру обратились жители ТСЖ «Стрижи», расположенного в Усолье Поделиться Поделиться Твитнуть

Музей «Усадьба князей Голицыных»

Алексей Гущин

Результаты проверки показали, что автомобильные дороги по улицам Леонова и Беляева в Усолье не имеют собственников, государственная собственность на земельные участки, на которых они располагаются, не разграничена, не проводятся мероприятия по организации дорожного движения. Кроме того, жители многоквартирных домов содержат дороги собственными силами.

Обращения жителей в администрацию города удовлетворены не были. Так же, как и представление прокурора, внесённое в адрес главы Березников, объясняют в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

С требованием возложить на администрацию города обязанность признать автомобильные дороги бесхозяйными объектами и поставить их на учёт прокурор обратился в Березниковский городской суд Пермского края. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объёме, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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