Олеся Максименко В соцучреждениях Чернушки выявлены нарушения в организации питания Поставщикам услуг внесены представлении районного прокурора Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам прокурорской проверки, проведённой в социальных учреждениях Чернушинского района, были выявлены нарушения в части организации питания.

В частности, выяснилось, что продукты хранились ненадлежащим образом, на некоторых из них, так же как и на кухонном инвентаре, отсутствовали маркировка и этикетки, не были представлены инструкции на дезинфицирующие средства.

В отношении поставщиков услуг прокурор Чернушинского района внёс представления. В настоящее время они находятся на рассмотрении, сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры.

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