С начала года из аварийного жилья переехали более 2,5 тыс. жителей Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

В январе — июле в Пермском крае расселено 39,5 тыс. кв. м аварийного жилья, благодаря чему в благоустроенные квартиры переехали 2542 человека. До конца года планируется расселить ещё 42,4 тыс. кв. м. Расселение ведётся в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и региональных программ, отмечают в краевом минстрое.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, переселение из аварийного жилья — очень важное направление работы.

«Во время наших рабочих поездок в муниципалитеты наиболее часто жители спрашивают о том, когда их переселят в комфортное жильё. С 2019 года в новые квартиры и дома переехали порядка 17,5 тыс. наших земляков. До 2025 года мы должны расселить 440 тыс. кв. м «аварийки», тем самым улучшив жилищные условия 27 тыс. человек. Наш регион является одним из лидеров по расселению аварийного жилья в стране. Работа в этом направлении у нас налажена, поэтому мы можем ставить себе более амбициозные задачи — сдвигать сроки расселения влево, выполняя план с опережением», — подчеркнул губернатор Дмитрий Махонин.

Помимо исполнения показателя по расселению аварийного жилья перед Пермским краем в этом году стоит задача ввести в эксплуатацию 1,34 млн кв. м нового жилья. По согласованию с Минстроем РФ показатель, установленный на этот год изначально, был увеличен на 47 тыс. кв. м.



Ещё одно приоритетное направление работы министерства строительства Пермского края — восстановление прав обманутых дольщиков. В этом году запланирован ввод в эксплуатацию пяти достраиваемых домов, этого ожидает 801 дольщик.

«Два из них уже сданы: это объекты на ул. КИМ, 60б в Перми и на ул. Декабристов, 36 в Чайковском. Оба получили заключения Инспекции Госстройнадзора о соответствии всем строительным нормам и требованиям, застройщик дома в Чайковском уже успел получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Планируется, что в ближайшее время оба дома встанут на кадастровый учёт и начнётся передача квартир дольщикам. Рассчитываем, что 233 человека получат долгожданные ключи от квартир в течение месяца», — доложил Андрей Колмогоров.

Отметим, каждая из задач в сфере жилищного строительства, будь то расселение аварийного фонда, наращивание объёмов ввода новых домов либо восстановление прав дольщиков, созвучна с целями инициированного президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта, направленного на обеспечение граждан доступным жильём.

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