Нефтяники «ЛУКОЙЛа-ПЕРМЬ» получили лицензию на Гавринское месторождение Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» получило лицензию на право пользования недрами Гавринского участка в Куединском районе. Ввод месторождения в эксплуатацию запланирован в 2022 году, сообщают в компании.

Специалисты «ЛУКОЙЛа-ПЕРМЬ» открыли месторождение в 2019 году в границах Солодовского перспективного участка. Месторождение названо в честь геолога Юрия Георгиевича Гаврина. Он длительное время руководил трестом «Пермнефтегеофизика» и стоял у истоков внедрения сейсмических методов поиска и разведки углеводородов в Прикамье.

Площадь Гавринского месторождения — 16, 04 км², начальные извлекаемые запасы составляют более 3,5 млн тонн углеводородного сырья. Лицензия на добычу выдана на 20 лет с возможностью дальнейшего продления срока её действия.

Также в 2021 году предприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по результатам участия в аукционе получило право разведки и добычи на Юрманском участке недр в Кунгурском районе. Это месторождение было открыто в 1999 году, в фонде значилось более 51 тыс. тонн нераспределённых запасов нефти. Чтобы уточнить геологическое строение и оптимизировать размещение эксплуатационных скважин, на месторождении запланированы сейсморазведочные работы.

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