Андрей Стрельцов В БК «Парма» представили новую эмблему клуба Поделиться Поделиться Твитнуть

В БК «Парма» решили провести ребрендинг. Об этом объявил президент клуба Сергей Богуславский.

В понедельник, 9 августа, на официальном сайте клуба был публиковал новый логотип команды. На нём традиционные узоры народов древнего Прикамья отражены в сетке баскетбольного кольца, а основой нового логотипа стал изгиб реки Камы. Всё это, по мнению разработчиков, символизирует знание своей истории, верность традициям и устремлённость в будущее.

Ранее эмблемой было кольцо на фоне синего щита с эмблемой Перми и датой основания клуба «2012».

Кроме того, в новом сезоне игроки клуба «Парма» начнут выступать и в новой форме.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.