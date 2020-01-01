Андрей Стрельцов Пермский легкоатлет стал победителем полумарафона в Санкт-Петербурге Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото ТАСС

В эти выходные в Санкт-Петербурге прошёл престижный полумарафон «Северная столица». Уверенную победу на дистанции 21 км 97,5 м одержал пермский легкоатлет Владимир Никитин.

Всего на этой дистанции за награды боролись 3326 участников. Никитин установил как новый рекорд полумарафона, так и личный рекорд 1 час 03 мин. 19 сек. Он получил в качестве приза 100 тыс. руб.

Напомним, что в прошлом году в Москве в полумарафоне «Моя столица» Владимир Никитин не только стал первым, но и установил новый рекорд России. До этого последний рекорд на этих соревнованиях держался 24 года. Таким образом, пермяк стал победителем полумарафонов обеих столиц.

Тренируется атлет под руководством Николая Суворова с 2010 года.





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