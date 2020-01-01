Идет работа над бюджетом Перми на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководитель Пермской городской думы Дмитрий Малютин и глава Перми Алексей Дёмкин подписали график мероприятий по утверждению бюджета Перми на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом информируют в пресс-службе думы.

Планируется, что 26 августа на заседании комитета городской думы по бюджету и налогам с участием председателей других комитетов состоится рассмотрение внесённого администрацией проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Перми на 2022–2024 годы, определяющих основные подходы к формированию проекта бюджета.

«Работа с бюджетом — наш главный приоритет. От того, насколько грамотно сформирован бюджет, напрямую зависит эффективность городского развития. Впереди сложная работа: обсуждение проекта бюджета на профильных комитетах, внесение правок, прохождение публичных слушаний, и наконец финальная часть — принятие бюджета», — подчеркнул Дмитрий Малютин.

В сентябре в ходе круглых столов с участием депутатов и представителей Контрольно-счётной палаты города будут рассмотрены проекты муниципальных программ на 2022–2026 годы. Проекты будут представлены руководителями отраслевых департаментов городской администрации.

Далее, 20 октября, проект городского бюджета на 2022–2024 годы будет направлен главой Перми Алексеем Дёмкиным в думу. Затем состоится обсуждение главного финансового документа на «нулевом чтении» — семинаре с депутатами. Городской общественности проект бюджета будет представлен на публичных слушаниях 8 ноября.

«Бюджет — это основополагающий документ, который определяет вектор развития города на ближайшие годы. Поэтому заблаговременно начинаем подготовку к принятию главного финансового документа города на следующую трёхлетку. Бюджет должен обеспечить выполнение социальных гарантий, стабильную работу всех сфер жизни города, реализацию инвестиционных проектов, которые дадут импульс для дальнейшего развития города», — отметил Алексей Дёмкин.

Рассмотрение проекта бюджета города в первом чтении состоится на ноябрьском пленарном заседании думы, в декабре проект бюджета планируется к окончательному принятию.

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