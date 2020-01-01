Сила инвестпроектов Глава Прикамья оценил уровень экологичности на ПЦБК Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ПЦБК

На минувшей неделе Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания» (ПЦБК) представила губернатору Прикамья Дмитрию Махонину Прикамья итоги реализации двух масштабных инвестиционных проектов — «Сила картона» и «Сила бумаги».

В рамках инвестпроектов были модернизированы картоноделательная КДМ-1 и бумагоделательная БДМ-2 машины. Все процессы работы оборудования оцифрованы и автоматизированы, что позволило значительно сократить время простоя машин и исключить человеческий фактор. И как следствие, увеличен выпуск картона более чем в два раза — с 56 тыс. до 124 тыс. тонн, и бумаги почти в полтора раза — с 87 тыс. до 123 тыс. тонн в год. В целом же модернизация оборудования позволила предприятию нарастить объёмы производства продукции на 30%.

«Реализация ивестпроектов позволила нам не только увеличить объёмы, но и значительно снизить воздействие на окружающую среду — а этим вопросам на предприятии уделяется особое внимание, — подчёркивает генеральный директор ГП «ПЦБК» Юрий Марков. — На природоохранные мероприятия в 2016–2020 годах было направлено почти 68 млн руб. Был установлен бассейн оборотной воды, что позволило нам значительно снизить забор свежей воды из Чусовой и, соответственно, уменьшить слив очищенной воды в реку. В цехах установлены локальные системы очистки — флотаторы, механические решётки. Это, в свою очередь, снизило нагрузку на наши очистные сооружения и улучшило качество стоков».

Также за последние пять лет на очистных сооружениях ПЦБК была установлена современная система аэрации, реконструированы первичные и вторичные отстойники и т. д. За счёт проведённых мероприятий химическое потребление кислорода снизилось на 40%, биологическое — на 42%, взвешенных веществ — на 10%.

По инициативе предприятия, совместно с привлечением независимой аккредитованной лаборатории, на территории посёлка Голованово регулярно проводятся замеры атмосферного воздуха. Более 80 замеров в трёх точках микрорайона не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций, установленных санитарным законодательством.

Кроме того, модернизированные машины потребляют меньше электроэнергии, пара и воды на одну тонну продукции, что также положительно влияет на экологию. При этом производство на 60% работает на макулатуре, годовой объём переработки которой увеличился до 300 тыс. тонн.

пресс-служба ПЦБК

В ходе рабочего визита главы региона сотрудники картонно-бумажного цеха №2 показали Дмитрию Махонину, как проходит процесс размола макулатуры и очищения избыточной оборотной воды на флотаторе, который обеспечивает удаление продуктов целлюлозно-бумажного производства, в частности волокна. Если при поступлении избыточной воды на флотационную установку в ней содержится 1000–1200 мг волокна на один литр, то в процессе очистки показатель снижается до 50–80 мг на литр, что значительно уменьшает нагрузку на очистные сооружения предприятия.

По словам Юрия Маркова, на предприятии разработана серьёзная долгосрочная программа по модернизации очистных сооружений — в их реконструкцию до 2024 года будет вложено порядка 167 млн руб.

После презентации модернизированного оборудования на площадке ПЦБК состоялось рабочее совещание, посвящённое вопросам экологии, которые сегодня являются приоритетными для властей региона. Как сообщил Дмитрий Махонин, несмотря на то что в Прикамье работает много промышленных предприятий, в рейтинге по охране окружающей среды Пермский край находится в лучшем положении, чем регионы-соседи — Татарстан, Башкирия, Саратовская и Самарская области. А по площади созданных особо охраняемых территорий наш регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

«Но в Прикамье ещё многое предстоит сделать в части усовершенствования производств для снижения уровня загрязнения окружающей среды, иначе наши компании не смогут конкурировать на мировом рынке, — подчеркнул Дмитрий Махонин. — Модернизация производственных мощностей и очистных сооружений, сокращение воздействия на окружающую среду, мониторинг загрязняющих выбросов в атмосферу в границах санитарно-защитных зон — активная работа в этих направлениях сегодня является необходимостью, и мы поддерживаем предприятия, которые идут по этому пути».

В рабочем совещании также приняли участие министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович, председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко. Было отмечено, что модернизационные процессы на предприятиях Прикамья позитивно сказываются на сохранности окружающей среды.

Напомним, старт проектам дал меморандум, подписанный ПЦБК, правительством Пермского края и банком ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году. Общая сумма инвестиций составила 3,8 млрд руб., при этом «Сила картона» на региональном уровне получила статус приоритетного инвестиционного проекта.

«За прошедшие пять лет в регионе было осуществлено много приоритетных инвестиционных проектов на общую сумму 240 млрд руб. Самое главное — эта практика получила поддержку губернатора Пермского края и депутатского корпуса. И сейчас у нас в региональном портфеле находится ещё 41 инвестиционный проект на 380 млрд руб. Важно, что, по оценкам экспертов, их реализация дополнительно даёт региону 9000 новых рабочих мест и дополнительное поступление налогов в бюджет Прикамья», — резюмировал Александр Бойченко.

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