Доходы краевого бюджета превысили докризисный уровень более чем на 7 млрд руб. На 1 августа 2021 года в казну поступило более 86 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 1 августа 2021 года в бюджет Пермского края поступили налоговые и неналоговые доходы на сумму 86,2 млрд руб. Такие данные публикует краевое министерство финансов.

Большая часть средств к отчётному периоду поступила за счёт налога на прибыль организаций — 44,1 млрд руб. Налог на доход физических лиц поступил в краевую казну в размере 19,6 млрд руб.

Кроме этого, согласно отчёту, в бюджет поступило 5,6 млрд руб. за счёт акцизов, 6,8 млрд руб. — по налогу с применением упрощённой системы налогообложения, ещё 6,6 млрд руб. — налог на имущество организаций.

Платежи при пользовании природными ресурсами составили 990,1 млн руб.

В целом за 2021 год планируется получить 119,4 млрд руб.

К августу 2020 года в бюджет поступило 58 млрд руб., а в 2019-м — 78,8 млрд руб.

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