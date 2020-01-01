Олеся Максименко На неделе без холодной воды останутся жители трёх районов Перми Отключения планируются в Кировском, Свердловском и Дзержинском районах Поделиться Поделиться Твитнуть

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ в части домов в Кировском, Свердловском и Дзержинском районах Перми запланировано отключение холодного водоснабжения, сообщает ООО «Новогор-Прикамье».

Так, 10 августа с 09:00 до 17:00 холодной воды не будет в домах по адресам: ул. 4 Пятилетки, 2, 6, ул. Богдана Хмельницкого, 11, 11/2, 13, 26, 30, 32, 36, ул. Дубовская, 11, 12, ул. Охотников, 12, 12а, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 27, 27а, 30, 7а, ул. Пензенская, 27/2, ул. Полтавская, 3а и ул. Чугуевская, 1.

с 09:00 до 20:00 11 августа холодное водоснабжение будет отключено по адресам: ул. Встречная, 32, ул. Куфонина, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, пр. Парковый, 2, 2а, 4, 6, 8, ул. Подлесная, 11, 11а, 13, 2, 3а, 5, 7, 9.

14 августа с 09:00 до 19:30 без холодной воды останутся дома по ул. Народовольческая, 23, 28, 33, 33а, 37, 39, 42, 46 и ул. Революции, 3, 3/1, 3/4, 3/4б, 3/4в, 3/5, 3/6, 3/7, 3г, 5.

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