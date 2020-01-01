Олеся Максименко Количество пожаров в Пермском крае выросло на 21% За семь месяцев в них погибли 177 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Пожар в Кудымкаре

МЧС России по Пермскому краю

По данным министерства территориального развития региона, за семь месяцев 2021 года в Прикамье произошло 2895 пожаров — на 21% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В пожарах погибло 177 человек, в числе погибших — 17 детей. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 48,7%. Кроме того, различные травмы получили 407 жителей края.

Наихудшая обстановка — в Пермском районе: здесь зафиксировано 374 возгорания и 13 погибших, и в Верещагинском городском округе: 57 пожаров и четверо погибших.

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