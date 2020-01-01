Андрей Стрельцов «Звезда» добилась трудной победы Гол в ворота «Торпедо» из Миасса был забит на последней минуте встречи Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках первенства второго дивизиона ФНЛ среди команд четвертой группы «Звезда» провела матч на домашней арене против «Торпедо» из Миасса. «Звезда» одержала непростую победу со счётом 1:0.

На протяжении всего времени матча, не смотря на все старания, ворота соперников оставались «сухими». И только когда пошло добавленное время пермской команде удалось реализовать момент. Гол после подачи углового забил центральный защитник Александр Лихачев. В итоге победа со счетом 1:0.

«Звезда» продолжает успешно выступать в турнире. На счету подопечных Константина Парамонова две победы и одна ничья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.