Андрей Стрельцов ЖФК «Звезда 2005» поделил очки с лидером Пермские футболистки сыграли вничью с «Зенитом» из Санкт Петербурга Поделиться Поделиться Твитнуть

В десятом туре чемпионата страны по футболу среди женских команд суперлиги «Звезды 2005» принимала на своем поле питерский «Зенит». Гостьи борются за чемпионство со столичным "Локомотивом» и намеревались взять в Перми три очка.

Они первыми открыли счет на 11- ой минуте встречи. И долгое время казалось, что им удастся довести матч до победы, но за 10 минут до финального свистка хозяйкам удалось забить ответный гол. Отличилась Анастасия Акимова. 1-1. Этот счёт и остался итоговым на табло.

Следящую игру чемпионата(0+) «Звезда 2005» проведет так же на родном стадионе против «Краснодара». Пока пермская команда остаётся в турнирной таблице на четвёртом месте.

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