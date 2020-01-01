Сергей Данилов За сутки в Прикамье выявлено 474 новых случая заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае выявлено 474 новых случая заражения COVID-19. Из заболевших 45 человек проходят лечение в больницах, 429 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей, сообщают в региональном Роспотребнадзоре.

В числе заболевших — 170 мужчин и 304 женщин. Также статистика выделяет среди заболевших 72 ребенка. Из взрослого к возрастной категории от 15 до 29 лет относится 72 человека, от 30 до 49 лет — 142 человека, 124 в возрасте 50-64 лет и 64 человека старше 65 лет.

Таким образом общее число инфицированных в Пермском крае достигло 76 тыс 356 человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.