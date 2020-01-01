Сергей Данилов Торговая сеть «Лента» сохранит проект «Правильное вино» Поделиться Поделиться Твитнуть

Торговая сеть «Лента» сохранит проект «Правильное вино» сети магазинов «Семья» из Перми после ее поглощения. Об этом владелец «Семьи», экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов сообщил в ответ на вопрос в его Facebook.

«Лента» планирует его (проект (ред) развивать в рамках всей сети», — написал он.

Проект по прямым поставкам вина из Европы Олег Чиркунов запустил в сети «Семья» в 2015 году.

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