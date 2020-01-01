Сергей Данилов

Торговая сеть «Лента» сохранит проект «Правильное вино»

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Торговая сеть «Лента» сохранит проект «Правильное вино» сети магазинов «Семья» из Перми после ее поглощения. Об этом владелец «Семьи», экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов сообщил в ответ на вопрос в его Facebook.

«Лента» планирует его (проект (ред) развивать в рамках всей сети», — написал он.

Проект по прямым поставкам вина из Европы Олег Чиркунов запустил в сети «Семья» в 2015 году.

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