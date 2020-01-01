Сергей Данилов
Заболевшие COVID-19 выявлены в 31 муниципалитете края
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 475 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 31 муниципалитете Прикамья, сообщают в Роспотребнадзоре.
Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми — 181. На втором месте — Пермский муниципальный район, где обнаружено 89 человек с инфекцией. На третьем месте — Чернушинский городской округ с 32 случаями заболевания.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть