Сергей Данилов Заболевшие COVID-19 выявлены в 31 муниципалитете края Поделиться Поделиться Твитнуть

За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 475 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 31 муниципалитете Прикамья, сообщают в Роспотребнадзоре.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми — 181. На втором месте — Пермский муниципальный район, где обнаружено 89 человек с инфекцией. На третьем месте — Чернушинский городской округ с 32 случаями заболевания.

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