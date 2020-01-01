Мария Сыропятова Фермеры Пермского края получили 46 млн руб на развитие хозяйств Всего по программе «Агростартап» в регионе получили поддержку 15 начинающих фермеров Поделиться Поделиться Твитнуть

В краевом министерстве сельского хозяйства и продовольствия подвели итоги ежегодного конкурса «Агростартап». Грантовые средства получили 15 начинающих фермеров в Пермском крае. Общая сумма предоставленных средств составила 46 млн руб. Всего в этом году было подано 99 заявок от фермеров.

Программа «Агростартап» — часть национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По ней начинающие фермеры получают гранты размером до 3 млн руб., до 4 млн руб. — если часть средств будет передано в неделимый фонд кооператива. Подать заявку на участие может любой гражданин, даже тот, кто раньше сельским хозяйством не занимался. Предоставленные средства можно направить на приобретение техники, земельных участков, разработку проектной документации, приобретение сельскохозяйственных животных, а также подключение зданий к инженерным сетям, в том числе, к системе газоснабжения. В программе есть ряд условий. Заявку может подать любой житель региона, но в течение 30 дней после признания его победителем отбора, он должен официально пройти регистрацию в качестве крестьянского фермерского хозяйства (КФХ).

Другим важным требованием является необходимость для КФХ вести свою деятельность в течение пяти лет после получения гранта и выполнять взятые по соглашению с краевым министерством сельского хозяйства и продовольствия обязательства по производству или переработке сельхозпродукции. Кроме того, фермеры берут на себя обязательства по созданию новых рабочих мест. При отборе конкурсная комиссия оценивает проект фермера, выставляя ему баллы. Среди других важных критериев отбора — объём собственных средств, которые фермер готов вложить в проект, а также заявленные фермером обязательства по росту объёмов производимой продукции.

За консультацией по получению любой формы господдержки фермеры могут обратиться в краевой центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. В центре создан отдел клиентских менеджеров, которые персонально работают с каждым фермером. При этом все услуги для заявителей в нём оказываются бесплатно. Можно позвонить по телефону 206-80-99 И 206-77-09 или написать по e-mail: info @ agroperm - ck . ru Также можно прийти на очную консультацию.

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