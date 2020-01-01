Анна Брюханова Контрольно-диспетчерский пункт пермского аэродрома реконструируют после повторной экспертизы проекта В документ внесли серьёзные изменения Поделиться Поделиться Твитнуть

Здание контрольно-диспетчерского пункта, расположенного на пермском аэродроме, реконструируют после прохождения государственной экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертизы России».

В ведомстве рассказали, что комиссия повторно рассмотрела проектно-сметную документацию и выдала положительное заключение.

Напомним, в 2016 году соответствующую документацию реконструкции уже отправляли на экспертизу. Однако затем проект сильно переделали, что потребовало повторного прохождения процедуры.

Согласно новой документации, разработанной ООО «Северный радиозавод», здание пункта станет одноэтажным — три верхних этажа решено демонтировать. Также исключены работы по надстройке обзорной вышки пятым и шестым этажами.

После реконструкции общая площадь контрольно-диспетчерского пункта составит 700 кв.м.

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