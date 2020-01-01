Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Отфестивалили Летние культурно-массовые события отменяются или переносятся на осень Поделиться Поделиться Твитнуть

В связи с сохранением опасности заражения COVID-19 в Пермском крае массово отменяются или переносятся летние фестивали и другие массовые культурные события. Сейчас большинство фестивалей, которые традиционно проходят летом, откладываются до сентября и октября, однако их организаторы считают, что могут быть и дальнейшие переносы или отмены — всё зависит от эпидемиологической обстановки.

На сентябрь планируется фестиваль уличных театров (0+), который должен был пройти в середине августа, и фестиваль исторической реконструкции «Большие манёвры на Хохловских холмах» (0+), который планировался на первый уик-энд августа. Как нам пояснили в Пермском краеведческом музее, «Большие манёвры» должны пройти 4—5 сентября, при этом масштабной реконструкции боя из истории Второй мировой войны, как это бывало обычно, в этом году не будет. События сосредоточатся вокруг темы средневекового рыцарства.

В августе в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» отпразднуют традиционный Яблочный Спас (0+), но только для организованных туристических групп по предварительным заявкам. В сентябре в «Хохловке» кроме «Больших манёвров» состоятся «Этно-арт-резиденция» (0+, 11—12 сентября) и «Расписная суббота» (0+, 18 сентября).

Фестиваль «Зов Пармы» в Чердыни в этом году проводиться не будет, так же как и популярный «День черники и черничного пирога» в Красновишерске. А вот фестиваль «Горный город» (0+) в Усолье, возможно, состоится 25—26 сентября. Директор дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова считает, что избранный организаторами формат позволит провести событие, свободное от ковида: все мероприятия — лекции, концерты, показы мод — будут проходить на небольших изолированных площадках с фиксированными посадочными местами, зрители будут проходить предварительную регистрацию и при входе предъявлять QR-код или результаты ПЦР-теста.

Массово отменяются или переносятся на неопределённые сроки летние события программы «59 фестивалей 59 региона». Подробная информация — на сайте программы.

В августе отменены все события на «Заводе Шпагина», однако осенью культурное пространство откроется для отдельных мероприятий на изолированных площадках. Здесь планируется театральный фестиваль-биржа «РемПуть» (18+) 1—4 октября и фестиваль электронной музыки EFEST (18+) 8—10 октября. Как пояснили в краевом минкульте, «Завод Шпагина» даже в период строительства Пермской галереи будет работать в ограниченном режиме, после того как строители организуют новую технологическую дорогу позади здания «Литера А».

Однако уже известно, что проектный офис «Завода Шпагина» не подтвердил Пермскому театру оперы и балета возможность проведения в сезоне-2021/22 симфонических концертов на площадках бывшего предприятия. Скорее всего, в помещениях бывших цехов не получится провести и концерты Дягилевского фестиваля 2022 года. По нашей информации, уже обсуждаются альтернативные площадки.





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