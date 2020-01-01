Ключевому производству «Азота» — 45 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» ключевое производство — цех крупнотоннажного агрегата аммиака №1 — отметил юбилей: 45 лет со дня выпуска первой тонны продукции. Об этом напоминают в пресс-службе предприятия.

Коллектив цеха агрегата аммиака №1 поздравили Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» по персоналу, и Константин Киселев, заместитель главного инженера по производству.

Ольга Евтина:

— Производство аммиака — основа нашего предприятия. От его работы зависит выпуск продукции всего завода. Мы гордимся тем, что «Азоту» удалось создать команду профессионалов в области аммиачного производства. Ее компетенции с каждым годом совершенствуются.

На агрегате аммиака №1 трудятся более 100 сотрудников. Среди них операторы дистанционного пульта управления, аппаратчики, механики, энергетики, слесари. Мощность цеха — 1650 тонн в сутки.

«Большой аммиак», так называли в 1970-е годы строящееся производство, был первым отечественным агрегатом в Прикамье и третьим в стране. Его технологическая схема аналогична агрегатам, установленным на Новомосковском и Северодонецком химкомбинатах. В этом цехе реализованы успешные проекты: пущены первые отечественные компрессоры природного газа и воздуха, впервые на заводе была внедрена АСУТП.

Сегодня в цехе действует электронная система управления технологическим процессом. Регулировка температур, давлений и других показателей многочисленных аппаратов происходит с цифровых устройств. Модернизированы печь риформинга, колонна синтеза, на стадии МДЭА очистки заменен абсорбент, установлена новая вакуум-вытяжка, управление турбокомпрессорами стало автоматическим. Эти мероприятия позволили агрегату аммиака №1 увеличить мощности производства, уменьшить потребление ресурсов и повысить экологические показатели.

Александр Исаченков, главный инженер филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— 6,4 млрд рублей — сумма вложений компании «Уралхим» в производство аммиака за последние 10 лет, что составляет 34 процента от общей суммы инвестиций в производство. Из них около 3 млрд (15 процентов) — в агрегат аммиака №1. Ежегодно мы реализуем десятки важных и серьезных проектов. Основные направлены на цифровизацию и обновление оборудования.

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