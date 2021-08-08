Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, с 6 по 8 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

6 августа в 16:00 проект Культура.РФ проведёт трансляцию концерта группы «Архив» (12+).

6 августа в 22:30 пройдёт трансляция выступления GUSTAV MAHLER JUGENDORCHESTER (12+) с Зальцбургского фестиваля 2021. Вместе с 13 музыкантами ORF Radio-Symphonieorchester Wien — RSO Wien и Wiener Singverein GMJO с 91 избранным музыкантом из 18 европейских стран исполнит Военный реквием Бенджамина Бриттена.

6, 7 и 8 августа на сайте BSO.org можно увидеть трансляции выступлений артистов с музыкального фестиваля Бостонского симфонического оркестра Tanglewood (16+).

Дом народного творчества «Губерния»

7 августа в Чердыни в 11.50 начнётся военно-историческая реконструкция «Застава на семи холмах» (0 +). Участники реконструкции пройдут по улицам города строевым маршем, далее на Троицком холме торжественно заложат первый камень в основание башни кремля. В течение дня на Троицком холме будут работать интерактивные площадки: изготовление патронов к мушкетам (площадка «Арсенал»), историческое фехтование (площадка «Фехтование»), составление документов по всем правилам конца ХVII — начала ХVIII вв. (площадка «Канцелярия») и другие.

Завершится праздник реконструкцией боя периода Северной войны (начало в 15.00).

7 августа в 12.00 в деревне Чинагорт (Юсьвинский округ) состоится традиционный обрядовый праздник первого снопа «Зажинки» (0 +). В ходе праздника можно увидеть обряд благодарения силам природы за добрый урожай, встретиться с героями коми-пермяцкого эпоса, принять участие в древнем способе уборки урожая с помощью серпа, отведать блюда коми-пермяцкой кухни.

8 августа в 01:05 проект Arte Concert проведёт трансляцию оперы Моцарта «Дон Жуан» (18+) в постановке Ромео Кастеллуччи и Теодора Курентзиса.

8 августа в 15:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» покажут трансляцию балета Мориса Бежара на музыку Девятой симфонии Людвига ван Бетховена (12+). Огромный интернациональный проект на 250 исполнителей объединил труппу Бежара Bejart Lausanne Ballet, балет Токио, хор «Рицуюкай» и Израильский филармонический оркестр и стал не только своего рода иллюстрацией грандиозной музыки, но и прямым воплощением гуманистической идеи об общечеловеческом единстве. От ужаса к радости, от тени к свету, от битв к свершениям и победам — танцовщики следуют за музыкой и вновь напоминают о том, что великое искусство вечно и способно объединять.

8 августа в 15:00 в кинотеатре «Кристалл IMAX», в 15:30 в «Колизей CINEMA», в 16:00 в «Синема Парк Семья» и в 19:20 в «Киномакс» пройдут показы фильма-концерта «BlacPink в кино» (12+).

Библиотека им. Горького

До 31 августа (кроме субботы и воскресенья) в Краевой библиотеке им. Горького проходит выставка, приуроченная к 250-летию со дня рождения выдающегося шотландского писателя сэра Вальтера Скотта (12+). Ее подготовили отдел редких книг, отделы литературы по искусству и иностранной литературы.

До 31 августа проходит онлайн-выставка «Новый словарь дизайнера» (16+). Выставка поможет расширить возможности зрителя для взаимодействия с современным миром, делая более доступным язык понимания современного искусства и дизайна.

До 10 сентября проходит онлайн выставка «Волшебные миры» (12+). В экспозиции представлены дипломные работы студентов Театрального художественно-технического колледжа, выполненные в техниках: кукольной анимации, рисованной анимации, 2D векторной анимации, перекладной анимации, смешанной техники.

Ежедневно онлайн-кинотеатр TheatreHD показывает лучшие спектакли Метрополитен оперы, Royal Shakespeare Company, лондонского Королевского Национального театра и Шекспировского театра «Глобус», а также фильмы из цикла #АртЛекторийВкино.

Ежедневно Завод Шпагина приглашает на виртуальную экскурсию по заводу с экскурсоводом и краеведом Миланой Фёдоровой (12+).

Ежедневно проект Arte Concert показывает трансляцию выступления болгарской оперной певицы Сони Йончевой и Cappella Mediterranea Sing Lieder (12+) с Зальцбурского фестиваля-2020.

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