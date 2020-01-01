За месяц с начала продаж было продано более 3 тыс. кв. м. в новом доме от группы компаний ПЗСП по ул. Яблочкова, 3 Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

Продажи квартир в доме по ул. Яблочкова, 3 стартовали 8 июля и вызвали высокий интерес со стороны покупателей. Об это сообщает пресс-служба ПЗСП.

«Активный спрос в начале продаж говорит о доверии покупателей к застройщику и обусловлен актуальной для рынка концепцией объекта, широким выбором планировок квартир и привлекательной стартовой ценой», — отмечают в отделе продаж компании.

Новый семнадцатиэтажный дом по ул. Яблочкова, 3 строится по фирменной серии группы компаний ПЗСП — Э-600. Всего в доме 528 квартир с широким выбором планировочных решений, в том числе здесь представлены популярные сегодня квартиры евроформата. В доме будет выполнена чистовая отделка, что позволит новосёлам переехать в свои новые квартиры сразу после получения ключей.

Покупателей квартир на Яблочкова, 3 порадуют такие трендовые решения, как входы в подъезд с уровня земли, дизайнерская отделка холлов, современные видеодомофоны в каждой квартире и система видеонаблюдения во дворе, холлах и лифтах дома.

Кроме того клиентов привлекают инфраструктурные особенности объекта. Проектом предусмотрено расположение на первом этаже дома помещений для магазинов и организаций сферы услуг, что обеспечит будущих жильцов новостройки необходимой инфраструктурой в шаговой доступности. Также в непосредственной близости от дома находятся торговые центры, больницы, общеобразовательные школы и детские сады, сквер для прогулок, остановка общественного транспорта.

Ознакомиться с планировками и ценами, забронировать понравившуюся квартиру можно на сайте https://pzsp.ru/. Кстати, на сайте клиенты могут отправить заявку на ипотеку сразу в несколько банков и получить одобрение, не выходя из дома.

Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Застройщик: ООО «Спецстрой Яблочкова, 3».

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