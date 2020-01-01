Мария Сыропятова В X5 Group подтвердили закрытие пермского гипермаркета «Карусель» Решение в компании связали с общей стратегией трансформации Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Гипермаркет «Карусель» на первом этаже торгового центра по шоссе Космонавтов, 59 в Перми действительно будет закрыт. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе X5 Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель»). Последний день работы магазина — 15 августа.

Решение в компании связали с общей стратегией трансформации X5 Group.

Напомним, о намерениях X5 Group закрыть все гипермаркеты «Карусель» стало известно в середине июня 2021 года. В компании пояснили, что «магазины у дома» и супермаркеты всё больше подходят для удовлетворения ежедневных потребностей покупателей».

Гипермаркет «Карусель» был построен X5 Group в 2015 году. Сейчас на первом этаже здания размещается непосредственно магазин, а второй этаж сдаётся в аренду выставочному центру «Пермская ярмарка».

На 31 июля в регионе работали более 500 магазинов «Пятёрочка» и 8 супермаркетов «Перекрёсток».

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