Жаркий август с АКЦИЕЙ от PAN City Group! Поделиться Поделиться Твитнуть

Уникальное предложение от PAN City Group1! Только в августе покупка квартиры сталаеще доступней благодаря беспрецедентной акции в жилом комплексе «SMART City»2 (ул. Стахановская, 52а).

Скидка до 285 000 руб. на ряд 1, 2, 3-комнатных квартир3 при условии заключения договора долевого участия в срок до 25 августа 2021 года и единовременной оплате.

Успевайте выбрать для себя и своей семьи подходящий вариант: наличие планировочных решений и выбор квартиры на нужном этаже снижается с каждым днем. Дом растет, а квартир становится все меньше! На сегодняшний день готовность дома 56%. Срок сдачи - третий квартал 2022 года.

Для покупки квартиры с выгодой до 285 000 руб., Вам необходимо сделать всего три шага:

1. Забронировать квартиру сегодня;

2. Совместно с менеджером отдела продаж выбрать выгодный инструмент для покупки;

3. Подписать договор долевого участия не позднее 25 августа 2021 года.

Не откладывайте решение о покупке квартиры своей мечты, ведь условия для приобретения жилья на сегодняшний день максимально привлекательные.

Специалисты отдела продаж PAN City Group помогут вам с одобрением ипотеки по ставке от 5% годовых4, оформив заявку прямо в офисе продаж. Кроме того, для семей с детьми есть возможность оплатить часть необходимой суммы за счет материнского капитала, что станет хорошим подспорьем. Подобрать желаемую планировку возможно по телефону отдела продаж 207-17-07.

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте https://morion-smartcity.ru/ или через Приложение PAN в App Store и Play Market.

1PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

2 ЖК «SMART City» — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская, 52а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/

3Скидка в размере 5% предоставляется на квартиры в строящемся ЖК «Смарт Сити» по адресу: г. Пермь, ул. Стахановская, 52а. В акции участвуют квартиры № 131 площадью 73,8 кв.м. стоимость 5 421 536 руб. с учетом скидки 285 344 руб., № 133 площадью 58,8 кв.м. стоимость 4 611 076 руб. с учетом скидки 242 688 руб., № 144 площадью 39,8 кв.м. стоимость 3 396 472 руб. с учетом скидки 178 762 руб. Скидка в размере 5% предоставляется при условии подписании ДДУ в срок до 25.08.2021 включительно при полной оплате цены договора в течение 5 дней с момента регистрации ДДУ.

4 Ставка предоставляется в рамках программы Ипотека с господдержкой для семей с детьми на весь срок кредитования при личном и имущественном страховании. Заемщики — граждане РФ, имеющие первого или последующих детей — граждан РФ, рожденных в период с 01.01.2018 по 31.12.2022, либо заемщики с ребенком-инвалидом до 18 лет, рожденным не позднее 31.12.2022. Сумма кредита для МиМО, СПБ и ЛО — не более 12 млн. руб., для остальных субъектов РФ — не более 6 млн. руб. Первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Срок кредита — от 1 до 30 лет. Условия действительны на 05.08.2021. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

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