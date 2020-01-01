В Перми с 7 августа вновь изменится схема движения транспорта по ул. Попова Стартует очередной этап реконструкции Поделиться Поделиться Твитнуть

На участке ул. Попова от ул. Петропавловской до Коммунального моста с 7 августа стартует очередной этап реконструкции. Основные работы переносятся на перекресток ул. Попова с ул. Окулова. В связи с этим вновь меняется схема движения транспорта. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В дополнение к уже введенному ограничению на участке от ул. Монастырской до ул. Петропавловской вводится ограничение движения на участке от ул. Окулова до ул. Монастырской. Для транспорта закроют две полосы по нечетной стороне ул. Попова и движение по ул. Монастырской на пересечении с ул. Попова.

Движение от Коммунального моста к ул. Петропавловской продолжится в объезд по ул. Окулова и ул. Крисанова.

Ограничения будут действовать до 30 августа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.