В Перми на ремонт закрывается набережная Камы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Променадная часть набережной Камы от Соборной площади до порта «Пермь» с 7 августа закрывается на ремонт, сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Подрядчик до конца лета заменит треснувшую плитку и исправит другие дефекты. Все работы он проведёт за свой счёт.

Городская набережная на всем её протяжении откроется для посетителей осенью, включая зону амфитеатра со смотровой площадкой и зрительными местами, а также «спортивную зону» от Камского моста до порта «Пермь».

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