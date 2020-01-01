В Перми на ремонт закрывается набережная Камы
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Променадная часть набережной Камы от Соборной площади до порта «Пермь» с 7 августа закрывается на ремонт, сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Подрядчик до конца лета заменит треснувшую плитку и исправит другие дефекты. Все работы он проведёт за свой счёт.
Городская набережная на всем её протяжении откроется для посетителей осенью, включая зону амфитеатра со смотровой площадкой и зрительными местами, а также «спортивную зону» от Камского моста до порта «Пермь».
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