Олеся Максименко Новые заболевшие коронавирусом выявлены в 26 муниципалитетах Прикамья В лидерах по-прежнему Пермь Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые случаи COVID-19 обнаружены в 26 территориях Пермского края.

Из 475 случаев заражения 199 выявлены в столице региона, 60 — в Пермском районе, 41 — в Добрянке.

Также диагноз COVID-19 поставлен 32 жителям Соликамска, 22-м — Лысьвы, 18-ти — Березников, 14-ти — Кунгурского района, 13-ти — Губахи, 12-ти — Кунгура. В Берёзовском и Кишертском муниципальных округах выявлено по 11 заболевших.

Девять заболевших — в Чусовском городском округе, по семь — в Ординском муниципальном округе и Чердынском городском округе, по трое заболевших — в Кизеле, Осинском и Суксунском городских округах, двое — в Октябрьском городском округе, по одному — в Кудымкаре, Куединском муниципальном округе, Чайковском, Красновишерском, Краснокамском, Оханском, Очёрском и Чернушинском городских округах.

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