Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Завод Шпагина закрывается как концертная площадка Концерты не будут проходить во время строительства Пермской галереи Поделиться Поделиться Твитнуть

Территория завода им. Шпагина

Проектный офис Завода Шпагина не подтвердил Пермскому театру оперы и балета возможность проведения в сезоне 2021/22 годов симфонических концертов на площадках бывшего предприятия. Об этом рассказала директор театра по развитию Алла Платонова на встрече со зрителями 5 августа.

По словам топ-менеджера театра, планировалось проведение в помещениях Завода Шпагина симфонических концертов в ноябре 2021 года, однако руководство площадки сообщило, что концертная деятельность не будет возможной во время строительства нового здания Пермской художественной галереи.

По информации «Нового компаньона», существует высокая вероятность того, что завод закроется как концертная площадка на всё время строительных работ в целях безопасности, поскольку через территорию «культурного кластера» будет проходить большегрузный транспорт.

Кроме галереи, на территории Завода Шпагина планируется ещё и строительство музея «Пермский период».

Всё это, скорее всего, не позволит проводить в помещениях бывших цехов концерты Дягилевского фестиваля 2022 года.

По нашей информации, уже обсуждаются альтернативные площадки.

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