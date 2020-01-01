Андрей Стрельцов ВК «Кама» пополнится пермскими игроками Через три года в волейбольной команде должны остаться только воспитанники пермского спорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото ВК «Кама»

Через три года за волейбольную команду «Кама» должны выступать только местные игроки. Такую задачу поставил минспорта края перед руководством команды на совещании по вопросам развития клуба.

«Необходимо омоложение состава и привлечение в команду, в первую очередь, пермских игроков. Это даст нам возможность не расходовать дополнительные средства на покупку игроков, а в перспективе и источник дохода для команды. Понятно, что мы должны поэтапно пройти эту историю, а не рубить с плеча. Есть лидеры, костяк команды, которые определяют результат, но всё же пройти этот процесс необходимо», — отметила глава ведомства Татьяна Чеснокова.

Столь жёсткие требования к клубу вызваны, прежде всего, тем, что «Кама» на 100% получает финансирование из госбюджета, а конкретно от «Центра спортивной подготовки». В скором времени здесь будут готовы первые выпускники отделения волейбола Академии игровых видов спорта Прикамья.

Участники совещания договорились, что уже в предстоящем сезоне состав команды омолодится на 30%. Остальные изменения произойдут на протяжении 3 лет. Таким образом, в 2025 году состав команды должен будет состоять только из воспитанников прикамского волейбола.

Отметим, что «Кама» сейчас начала подготовку к новому сезону в Высшей лиге А чемпионата России. Турнир стартует в октябре.

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