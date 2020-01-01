Анна Брюханова
Житель Перми оштрафован на 180 тыс. руб. за реабилитацию нацизма
Виновный опубликовал на сайте «Бессмертного полка» фотографию Андрея Шкуро
Пермский краевой суд вынес приговор в отношении 20-летнего жителя Перми. Его обвиняли в реабилитации нацизма. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевую прокуратуру.
Следствие установило, что в мае прошлого года осуждённый разместил на сайте онлайн-акции «Бессмертный полк» фотографию бывшего начальника казачьего резерва Главного управления СС Андрея Шкуро.
При этом виновный достоверно знал о военных преступлениях Шкуро в годы Великой Отечественной войны и о том, что на фотографии изображён именно Шкуро.
Пермский краевой суд признал пермяка виновным по ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма) и назначил наказание в виде штрафа в размере 180 тыс. рублей.
Ранее в Перми уже было вынесено два приговора по аналогичным делам о размещении изображений нацистов на сайте «Бессмертного полка». Тогда молодых людей приговорили к разным срокам обязательных и исправительных работ.
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