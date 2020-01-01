Анна Брюханова Житель Перми оштрафован на 180 тыс. руб. за реабилитацию нацизма Виновный опубликовал на сайте «Бессмертного полка» фотографию Андрея Шкуро Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Пермский краевой суд вынес приговор в отношении 20-летнего жителя Перми. Его обвиняли в реабилитации нацизма. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Следствие установило, что в мае прошлого года осуждённый разместил на сайте онлайн-акции «Бессмертный полк» фотографию бывшего начальника казачьего резерва Главного управления СС Андрея Шкуро.

При этом виновный достоверно знал о военных преступлениях Шкуро в годы Великой Отечественной войны и о том, что на фотографии изображён именно Шкуро.

Пермский краевой суд признал пермяка виновным по ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма) и назначил наказание в виде штрафа в размере 180 тыс. рублей.

Ранее в Перми уже было вынесено два приговора по аналогичным делам о размещении изображений нацистов на сайте «Бессмертного полка». Тогда молодых людей приговорили к разным срокам обязательных и исправительных работ.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.