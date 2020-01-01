Анна Брюханова В Перми сформирован состав экспертного совета для оценки творческих проектов к 300-летию города Возглавил совет ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников Поделиться Поделиться Твитнуть

ул. Ленина

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин утвердил состав нового экспертного совета. Он займётся рассмотрением и оценкой творческих проектов, посвящённых 300-летию Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

В состав совета вошли 26 экспертов.

В их числе журналист «Нового компаньона» и арт-критик Юлия Баталина, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ Владимир Абашев, ректор Пермского государственного института культуры Людмила Дробышева-Разумовская, режиссер документального кино, член Союза журналистов РФ, координатор движения «Бессмертный полк» в Перми Анна Отмахова, директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин, председатель региональной общественной организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова и другие.

Возглавил экспертный совет ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников.

Сейчас перед советом поставлена задача подготовить список рекомендаций по вариантам логотипа 300-летия. В функции экспертного органа также входит всестороннее обсуждение и проработка творческих проектов, которые затем рассмотрит региональный организационный комитет.

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