Мария Сыропятова Мэрия Перми выставила на торги земельный участок под строительство магазина рядом с ТРК «СпешиLove» Размер участка — 4,5 тыс. кв. м Поделиться Поделиться Твитнуть

На торги выставлено право на аренду земельного участка на ул. Спешилова, з/у 119а с разрешённым использованием «под магазины».

Согласно данным муниципальной торговой площадки, размер участка — 4,5 тыс. кв. м, он расположен на противоположной стороне ул. Спешилова, напротив ТРК «СпешиLove».

Начальная стоимость ежегодной аренды — 3,7 млн руб. При кадастровой стоимости — 38,9 млн руб. Участок находится в зоне охраны аэропорта «Большое Савино» и зоне затопления.

Срок аренды — 4 года и 10 месяцев. Шаг аукциона — 111 тыс. руб. или 3% от начальной цены. Дата проведения аукциона — 9 сентября 2021 года

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