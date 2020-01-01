Представители экологического бизнеса Прикамья могут получить гранты на развитие до полумиллиона рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Для компаний Пермского края, работающих в экологической сфере, доступна бесплатная обучающая программа «Инновационный бизнес-навигатор 2021». Об этом сообщает сайт «Экспертный клуб».

Акселератор для стимулирования экопредпринимательства и решения экологических проблем в субъектах РФ запустил Центр регионального развития и бизнес-технологий Российского союза промышленников и предпринимателей. По итогам образовательного курса перспективные проекты получат грантовую поддержку на расширение бизнеса в размере от 150 до 500 тыс. руб. Узнать подробности и отправить заявку можно до 30 августа на сайте акселерационной программы.

Ранее в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в Пермском крае отработала Школа экопредпринимательства от центра «Мой бизнес». Обучение в ней прошли порядка 30 пермских компаний и индивидуальных предпринимателей. По итогам Школы лучшим стал проект по аренде многоразовой посуды и контейнеров для вторсырья на массовые мероприятия от 22-летнего пермяка, председателя экологического совета студентов Пермского государственного национального исследовательского университета Александра Русакова.

Желающие принять участие в федеральной программе «Инновационный бизнес-навигатор 2021» могут подать заявки по следующим направлениям:

· экологическое образование и просвещение;

· ответственное производство и потребление (переработка ТКО, вторичная переработка и совместное потребление);

· охрана и защита окружающей среды (рекультивация и ликвидация свалок, обезвреживание опасных отходов и снижение выбросов загрязняющих веществ и СО2);

· сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма;

· сохранение и восстановление водных объектов;

· новые технологии, помогающие в решении экологических проблем.

Эксперты акселератора помогут доработать продукты и подготовить проекты к сотрудничеству с представителями крупного бизнеса в рамках экологических инициатив.

Напомним, в Пермском крае малый, средний и микробизнес может обращаться за помощью в Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес», созданный по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В режиме «одного окна» здесь могут получить льготные государственные займы по ставкам ниже рынка, госпоручительства до 25 млн руб., а также бесплатно пройти обучение в образовательных программах для МСП. Подробнее можно узнать по горячей линии 8-800-300-80-90 или на сайте msppk.ru.

Губернатор Прикамья отметил, что мероприятия, которые проводятся для оказания помощи предприятиям малого и среднего предпринимательства (МСП), направлены на создание условий, в которых бизнес сможет в сложных экономических условиях не только восстановиться, но и успешно развиваться. «Для нас это очень важно, в том числе потому что порядка 30 % жителей Прикамья сегодня трудятся именно на предприятиях МСП».

Юрий Хохлов, председатель Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»:

— Совершенно очевидно, что несмотря на громкие декларации о важности экологической повестки в развитии страны, без систематической и всесторонней работы в этом направлении со стороны государства, сколько-нибудь значимых изменений в сфере «экологии» ожидать не приходится.

В этой связи новость представляется весьма позитивной, поскольку бизнес играет существенную роль в экологизации различных сфер деятельности. Отрадно, что спектр направлений, по которым можно подать заявку на поддержку, весьма широк, представлено даже не включенное в нацпроект «Экология» экологическое образование и просвещение. Не секрет, что именно от развития данного направления зависит формирование экологической культуры населения -основы, без которой крайне затруднительно вести курс на экологизацию.

Будем надеяться, что пермские предприниматели воспользуются предоставленной возможностью. А также в сфере «экологии» будут появляться новые формы и механизмы поддержки со стороны государства как на федеральном, так и местном уровнях, особенно в части экологического образования и просвещения.

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