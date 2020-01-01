Мария Сыропятова Новый спортзал для гимназии №10 спроектирует пермская компания Срок окончания работ — июль 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Определён победитель конкурса на разработку проектной документации по строительству спортзала гимназии №10 на пр. Парковый, 27 в Перми.

Согласно протоколу, размещённому на портале госзакупок, победителем торгов стало ООО «Научный проектно-технологический институт «Ортэкс» из Перми. Конкуренцию компании на торгах составляло ООО «Профпроект». Стоимость работ была снижена на 400 тыс. руб. — с 4,3 млн руб. до 3,9 млн руб.

Подрядчик должен будет предоставить отчёты о выполнении ряда инженерных изысканий, эскизный проект, согласованный с заказчиком, колерный паспорт, проектную и рабочую документацию, дизайн-проект интерьеров, согласованный с департаментом образования Перми, а также цифровую информационную модель объекта капитального строительства (BIM-модель).

Новый спортзал будет состоять из трёх этажей: на первом планируется сделать зал аэробики с мобильным помостом и радиорубкой, на втором будет расположен кабинет психолога, студия звукозаписи, залы для занятий шахматами и киберспортом, на нулевом этаже (техническом) разместят коммуникации. Срок окончания проектирования — июль 2022 года.

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