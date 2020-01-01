Олеся Максименко Количество «заражённых» коронавирусом территорий Прикамья вновь возросло COVID-19 выявлен в 29 муниципалитетах региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Наибольшее количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки, как и ранее, выявлено в столице региона — 230. В Пермском районе — 49 инфицированных, в Кишертском муниципальном округе — 36.

Кроме того, диагноз COVID-19 поставлен 31 жителю Краснокамского городского округа. 16 заболевших — в Оханском городском округе, 13 — в Чернушинском городском округе.

В Кунгуре и Соликамском городском округе выявлено по 11 заболевших, в Ординском муниципальном округе — 10, в Кудымкаре и Очёрском городском округе — по семь, в Березниках, Карагайском муниципальном округе и Нытвенском городском округе — по шесть, в Губахе и Суксунском городском округе — по пять, в Бардымском муниципальном округе и Кунгурском муниципальном районе — по четыре.

Также инфицированы трое жителей Красновишерского городского округа, по два случая зафиксировано в Чайковском и Юсьвинском муниципальном округе, по одному — в Кизеле, Гремячинском, Лысьвенском и Чусовском городских округах, Берёзовском, Кудымкарском, Куединском и Уинском муниципальных округах.

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