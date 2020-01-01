Елена Синица
Власти Пермского края договорились с РЖД о реконструкции малых вокзалов
Также обсуждается вопрос об открытии вокзала в Березниках
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Краевые власти договорились с ОАО «РЖД» о реконструкции малых железнодорожных вокзалов. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства 4 августа.
«В понедельник мы были на открытии железнодорожного вокзала в Чусовом. Я считаю, один из лучших малых железнодорожных вокзалов в стране. Достигнута договорённость с РЖД, что ещё несколько вокзалов будет реконструировано. Мы говорим о четырёх-пяти малых вокзалах», — сказал губернатор.
Кроме этого, он добавил, что идёт обсуждение открытия железнодорожного вокзала в Березниках, который был закрыт в 2014 году из-за техногенной катастрофы.
«Если нам ничего не мешает, то компания РЖД готова этот вопрос рассмотреть», — сообщил Дмитрий Махонин.
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