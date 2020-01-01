В Перми на девять часов прекратят вещание два десятка эфирных радиостанций Вещание цифровых пакетов будет осуществляться с пониженной мощностью Поделиться Поделиться Твитнуть

С связи с проведением профилактических работ на радиотелевизионной станции в Перми 10 августа с 09:00 до 18:00 будет приостановлена трансляция программ 22 радиостанций. Об этом сообщили в Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре.

На девять часов будет остановлено вещание радиостанций Наше радио, Европа Плюс, Радио7, Дорожное радио, Эхо Москвы, Радио Energy, Юмор ФМ, Авторадио, Радио Максимум, Ретро ФМ, Хит ФМ, Новое радио, Радио Альфа, Наши песни, Радио Вера, Звезда ФМ, Дети ФМ, Шансон, Камеди Радио, Радио России, Вести ФМ, Маяк.

Вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 в это же время будет осуществляться с пониженной мощностью.

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