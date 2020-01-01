Елена Синица Краевой минфин выбрал банк для выпуска облигаций Прикамья АО «Сбербанк КИБ» возьмёт за свои услуги 6,5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Выпуском и размещением государственных облигаций Пермского края займётся АО «Сбербанк КИБ». Банк выполнит работы за 6,5 млн руб. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 7,5 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Помимо «Сбербанка» заявки на участие в конкурсе подавали ещё шесть банков: ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», АО «ВТБ Капитал», ООО «Брокерская компания «Регион», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Газпромбанк».





Самую низкую плату за свои услуги предложил банк «Открытие», однако по другим параметрам компания уступила конкурентам.





Напомним, правительство края приняло решение выпустить облигации в размере 5 млрд руб. в феврале 2021 года. За счёт этого предполагается снизить заимствования средств на погашение дефицита бюджета в кредитных организациях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.