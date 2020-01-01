За месяц в Пермском крае на 5,8 тыс. увеличилось число вызовов скорой помощи В неотложку обращались в три раза чаще, чем обычно Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июле в Пермском крае значительно выросло число вызовов медиков на дом. Как сообщает ВЕТТА, в скорой помощи зафиксировано 42,8 тыс. обращений, это на 5,8 тыс. больше, чем в июне.

Почти в три раза чаще — 11928 раз — жители края обращались в неотложную помощь при поликлиниках.

Рост связывают с увеличением количества заразившихся коронавирусной инфекцией.

По результатам вызовов бригад медиков, было госпитализировано более 14,8 тысяч человек, из которых с COVID-19 — 3730 пациентов.

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