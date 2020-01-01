Елена Синица
На строительство стадиона «Энергия» дополнительно направят 590,9 млн руб.
Расходы увеличат за счёт средств федерального бюджета
Согласно законопроекту о внесении изменений в краевой бюджет на 2021-2023 годы, на многофункциональный спортивный центр с универсальными спортивными залами стадиона «Энергия» дополнительно выделят 590,9 млн руб.
Как сообщается в пояснительной записке, направленной в Заксобрание, расходы увеличат за счёт средств федерального бюджета, «поступивших в форме дотации за достижение показателей исполнительных органов государственной власти (ИОГВ)».
Также уточняется, что средства пойдут на выполнение строительно — монтажных работ. Средства потребовались в связи с увеличением стоимости строительства объекта в соответствии с положительным заключением госэкспертизы.
Напомним, ранее был согласован внешний облик стадиона.
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