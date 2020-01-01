Елена Синица На строительство стадиона «Энергия» дополнительно направят 590,9 млн руб. Расходы увеличат за счёт средств федерального бюджета Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Согласно законопроекту о внесении изменений в краевой бюджет на 2021-2023 годы, на многофункциональный спортивный центр с универсальными спортивными залами стадиона «Энергия» дополнительно выделят 590,9 млн руб.

Как сообщается в пояснительной записке, направленной в Заксобрание, расходы увеличат за счёт средств федерального бюджета, «поступивших в форме дотации за достижение показателей исполнительных органов государственной власти (ИОГВ)».

Также уточняется, что средства пойдут на выполнение строительно — монтажных работ. Средства потребовались в связи с увеличением стоимости строительства объекта в соответствии с положительным заключением госэкспертизы.

Напомним, ранее был согласован внешний облик стадиона.

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