Олеся Максименко Новые случаи COVID-19 выявлены в 24 территориях региона Общее количество инфицированных превысило 74,4 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Перми выявлено 229 заболевших коронавирусом, в Пермском районе — 69, в Бардымском муниципальном округе — 27.

В Кунгуре и Красновишерском городском округе диагностировано по 17 случаев COVID-19. В Ординском муниципальном округе — 14, в Чернушинском городском округе — 13, в Чайковском и Добрянском городском округе — по 10, в Кишертском муниципальном округе — девять, в Губахе, Кизеле, Куединском и Уинском муниципальных округах — по семь.

В Верещагинском и Гремячинском городских округах выявлено по пять заболевших, в Березниках и Еловском муниципальном округе — по три, в Кунгурском муниципальном районе, Краснокамском и Осинском городских округах — по два, в Юсьвинском муниципальном округе, Лысьвенском и Октябрьском городских округах — по одному.

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