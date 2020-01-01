Уровень безработицы в Пермском крае достиг допандемийного уровня На конец июня 2021 года не занятыми в трудовой деятельности были 19,2 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

К концу июня 2021 года в ГКУ «Центр занятости населения Пермского края» состояло на учёте 19261 не занятый трудовой деятельностью гражданин, из них 16916 человек имели статус безработного. Это более чем в три раза меньше по сравнению с числом безработных в июне 2020 года и на 10 % ниже уровня конца мая 2021 года. Об этом сообщает Пермьстат.

Уровень безработицы в регионе на конец полугодия сложился на уровне 1,38% от экономически активного населения — это примерно такая же цифра, которая фиксировалась в январе-марте 2020 года (до введенных «коронавирусных» ограничений).

В статведомстве также сообщили, что к концу июня в Пермском крае до 25763 выросло число вакансий на бирже труда.

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