Елена Синица В спортивной зоне на пермской набережной рисуют граффити Открытие баскетбольной и волейбольной площадки, а также зоны для занятий теннисом состоится в сентябре Поделиться Поделиться Твитнуть

граффити на набережной

Instagram

В Перми спортивная зона набережной готовится к открытию. Согласно плану, тренироваться на ней можно будет уже в сентябре. Об этом сообщил глава города Алексей Дёмкин в своём личном профиле в Instagram.

По его словам, на участке от Коммунального моста до порта Пермь построили баскетбольную и волейбольную площадки, также есть зона для занятий теннисом. Кроме этого, есть зона воркаута и дорожка с покрытием из резиновой крошки для пробежек. Для пловцов — «моржей» имеется тёплый павильон с раздевалками и душем.

Спортзона сделана в ярко-бирюзовом цвете. Над трибунами началось нанесение большого граффити. Его дизайн разработал художник Ильяс Нарбеков.

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