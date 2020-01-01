Анна Брюханова Поставщика больничного питания из Перми осудят за дачу взятки в размере 150 тыс. руб. Уголовное дело передано в суд Поделиться Поделиться Твитнуть

больница

Константин Долгановский

Жительницу Перми обвиняют в даче взятки должностному лицу. Предприниматель предложила главе больницы изменить условия техзадания, чтобы обеспечить себе победу в аукционе. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

Следствие установило, что в 2020 году мошенница передала главврачу пермского медучреждения часть суммы в размере 70 тыс. руб. За денежное вознаграждение предприниматель предложила внести изменения в документацию аукциона на оказание услуг в организации питания для пациентов больничного стационара. Это обеспечило бы победу в конкурсе. Однако главврач сообщил о правонарушении сотрудникам полиции. Передача второй части денежных средств проходила под контролем правоохранительных органов.

Во время расследования подозреваемая настаивала на своей невиновности и вводила следствие в заблуждение. С целью взыскания штрафа на денежные средства обвиняемой наложен арест на сумму в шесть млн руб. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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