Мария Сыропятова Мэрия Перми намерена упорядочить торговлю цветами на Южном кладбище Места под палатки разыграют на аукционе Поделиться Поделиться Твитнуть

В схему нестационарной торговли Перми предлагается ввести шесть мест под продажу цветов у входа на Южное кладбище. Об этом говорится в проекте изменений схемы, опубликованном на сайте мэрии.

До сих пор места размещения нестационарных торговых объектов на Южном кладбище не были предусмотрены — пришло время упорядочить здесь коммерческую деятельность, пояснили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми.

По данным мэрии, сейчас схема нестационарной торговли включат в себя 66 мест под лотки с цветами только у Северного кладбища по ул. Красноборской, 200. В апреле 2021 года успешно прошёл аукцион на большинство (57) из них. По итогам торгов в бюджет города должно поступить более 1,2 млн руб.

Как сообщили в администрации, планов по упорядочиванию торговли на других кладбищах Перми, кроме Северного и Южного, у мэрии пока нет.





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