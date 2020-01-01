Мария Сыропятова Московская НКО получит субсидию на продвижение в Пермском крае местных производителей Национальной ассоциации кулинаров России выделят 2,6 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Беляев

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Краевой минпромторг подвел итоги дополнительного отбора на распределение субсидий для некоммерческих организаций — решено выделить из краевого бюджета 2,6 млн рублей Национальной ассоциации кулинаров России. Эта заявка оказалась единственной, поданной на участие в отборе.

«Средства субсидии выделяются некоммерческой организации на продвижение продукции участников проекта «Покупай пермское» при организации школьного питания и дальнейшее внедрение полученного опыта в муниципальных образованиях Пермского края», — пояснили «Новому компаньону» в краевом минпромторге.

В ведомстве также отмечают, что «предоставление субсидии и процедура отбора некоммерческой организации производится с учетом положений действующего законодательства».

Национальная ассоциация кулинаров России была создана в 1990 году, с 2008 года ей руководит шеф-повар Виктор Беляев.

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